НАТО должно внимательнее относиться к Крыму

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО проинформировал директора Центра информации и документации НАТО в Украине Мишеля ДЮРЕ об общественных настроениях в автономии в связи с дискуссией относительно вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, встреча была организована по просьбе М.ДЮРЕ.

"Глава крымского парламента проинформировал господина ДЮРЕ об общественных настроениях в автономии в связи с дискуссией о вступлении Украины в НАТО. При этом он подчеркнул, что известные феодосийские события летом этого года наглядно показали, что большинство крымчан негативно относятся к этой идее", - сообщила А.ГОРЕВА.

По мнению главы ВР АРК, руководство Североатлантического альянса, выстраивая свои отношения с Украиной, должно более внимательно относится "к протестным настроениям людей по такой болезненной для них проблеме" (вопросу о вступлении Украины в НАТО - УНИАН). По информации А.ГОРЕВОЙ, М.ДЮРЕ с пониманием отнесся к словам председателя Верховной Рады автономии и выразил пожелание продолжить дискуссию по проблеме вступления Украины в НАТО во время следующих встреч.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в автономии пройдет всекрымский народный референдум по вопросу об отношении крымчан к вступлению Украины в НАТО. В избирательном бюллетене будет всего один вопрос: "Согласны ли вы с политическим курсом Президента Виктора ЮЩЕНКО на вступление Украины в НАТО?".

Постоянный представитель Президента Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ заявил, что проведение местного референдума по вопросу вступления Украины в НАТО не будет иметь никакой юридической силы.