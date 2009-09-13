СБУ задержала милиционеров-самозванцев

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на подрывном поле Центральной артиллерийской базы боеприпасов Вооруженных сил Украины в Черкасской области троих граждан, которые проводили раскопки.

Как передает корреспондент УНИАН, они раскапывали боеприпасы, оставшиеся невредимыми после утилизации. На вопрос работников СБУ о цели их пребывания на подрывном поле, они предъявили фальшивые удостоверения сотрудников милиции.

По информации отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, всех троих подозреваемых задержали.

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