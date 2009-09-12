В Керчи отмечают День города

Керчь отмечает свое 2609-летие.

Как передает корреспондент УНИАН, Керчь - один из древнейших городов мира. За время своего существования город сменил много названий: Пантикапей, Крх, Корчев, Черкио – лишь некоторые из них.

Мероприятия по случаю Дня города проходят в Керчи в пятницу и субботу.

Вчера в городе-герое прошел митинг-реквием на горе Митритад, открылись после реконструкции ряд объектов.

Также в пятницу в Керчи открылся слет представителей Городов-героев Украины, России и Белоруссии. Он проводится уже в 17-й раз, но Керчь впервые принимает его у себя.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил керчанам поздравление с Днем города. Он, в частности, выразил благодарность ветеранам, благодаря мужеству и героизму которых Европа была спасена от нацистского рабства.