Черниговская милиция задержала "офисного вора"

В Чернигове сотрудники уголовного розыска задержали так называемого "офисного вора".

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, им оказался 27-летний черниговец, который после недавно полученного условного срока наказания снова решил заняться кражами.

Спецификой его работы были офисы. Среди бела дня он просто заходил на этаж с офисными помещениями, искал закрытые двери и с помощью связки ключей открывал их. Быстро хватал все ценное, что лежало на столе, и убегал, вытирая при этом отпечатки своих пальцев. За день он успел наведаться в три офиса в центре города. В двух из них ему удалось украсть телефон и два компьютерных монитора, а в третьем не повезло – там была установлена сигнализация, поэтому пришлось убегать “пустым”.

Однако злоумышленник не учел, что в офисах установлено видеонаблюдение. Оперативники уже через несколько дней установили личность вора и задержали.

Задержанный находится в СИЗО Чернигова, против него возбуждено уголовное дело по ст.185 ч.3 Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.