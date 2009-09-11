"Газпром" об Украине, транзите, кризисе, рисках и "газовой войне"

“Газпром” не будет оплачивать авансом транзит газа через территорию Украины в дальнейшем. Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ, сообщает Reuters.

"Мы заплатили авансом за транзит не только за 2009, но и за первый квартал 2010 года... Мы и в будущем готовы иметь в виду трудности, которые испытывает Украина, но платить авансом еще, когда мы уже заплатили за часть 2010 года, - мы не видим таких возможностей", - сказал он.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, учитывая экономические трудности, с которыми столкнулся страдающий от кризиса сосед, Россия пошла на уступки Украине и разрешила без санкций оплачивать только реально потребленный ею газ, что значительно меньше запланированного в контракте объема. На большие уступки - согласиться на просьбу Киева увеличить аванс за будущий транзит – "Газпром" идти не готов, сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Также зампред «Газпрома» надеется, что ситуация "газовой войны" с Украиной никогда не повторится. "Если бы все зависело от нас, мы бы сказали на 100 процентов - не повторится. Но мы не можем исключить такого риска, и чтобы быть к нему готовым, мы должны внимательно проанализировать эти риски", - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что цены определяются ценовой формулой, обозначенной в долгосрочном контракте, поэтому, разговоры про то, что «Газпром» повышает или понижает цену, или Украина увеличит транзитную ставку, - не стоят внимания.

По территории Украины в Европу транспортируется порядка 120 миллиардов кубометров газа в год.