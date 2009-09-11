В Киеве стреляли: трое участников бандитских «разборок» тяжело ранены

Сегодня днем в Киеве в результате бандитских “разборок” были тяжело ранены из огнестрельного оружия трое участников конфликта.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, конфликт между представителями группировок произошел около 13.00 в Голосеевском парке столицы.

По предварительным данным, пострадавшие получили ранения из травматического оружия, переделанного для стрельбы боевыми патронами. Сейчас они госпитализированы в реанимационное отделение 10-й городской клинической больницы.

В столице введен в действие план-перехват «Сирена». Патрули и сотрудники ГАИ приведены в состояние повышенной боевой готовности. Также известно, что представители одной из конфликтующих сторон скрылись с места происшествия на автомобиле «Мерседес-500» черного цвета, номер АА1379ВР. Милиция обращается к возможным свидетелям инцидента и тем, кому что-либо известно о месте нахождения упомянутого автомобиля, сообщить в милицию по номеру “102”.