Синоптики обещают дождь и мокрый снег

Завтра в Украине ожидается облачная погода. На большей части территории небольшой дождь (ночью в западных областях, днем в Крыму умеренный), в Карпатах мокрый снег. Ночью и утром в восточной и южной частях местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат местами порывы 19-24 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 0-5° тепла, в восточной части 0-3° мороза, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

15-16 декабря - облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только 15 декабря в северных областях местами небольшие осадки. В юго-восточной части и на Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей до 7° тепла, в восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами 3-5° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части до 12°.

17-18 декабря - небольшой дождь, местами с мокрым снегом (в Карпатах и восточной части преимущественно снег). Температура 17 ноября существенно не изменится, 18 ноября ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-6° тепла, на юге до 8°.

В Киеве и области в четверг ожидается облачная погода. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°; по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

15-16 декабря - облачно с прояснениями. 15 декабря местами небольшие осадки, 16 декабря без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

17-18 декабря - небольшие осадки (18 декабря местами). Температура 17 декабря существенно не изменится, 18 декабря ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-6° тепла.