Одесский экс-депутат Марков ночью пешком ушел в Приднестровье

Бывший депутат Одесского городского совета Игорь МАРКОВ, в отношении которого возбуждено уголовное дело, не явился сегодня на допрос в следственный отдел УМВД Украины города Николаев по повестке.

Об этом УНИАН сообщил проинформировал источник в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

По словам собеседника агентства, гражданин И.МАРКОВ около часа ночи 10 сентября пересек пешком линию государственной границы на украинско-молдовском контрольно-пропускном пункте «Удобное».

По обнародованным сведениям общественного движения «Комитета обороны Одессы», «Игорь МАРКОВ сейчас скрывается от органов внутренних дел Украины на территории непризнанного Приднестровья, куда прибыл с паспортом гражданина Российской Федерации».

«Комитету обороны Одессы», говорится в заявлении, «также стало известно, что депутат Одесского горсовета, председатель городской организации несуществующей партии «Родына» Валентин ДУБОВЕНКО вместе со сподвижниками И.МАРКОВА - Светланой ФАБРИКАНТ и Григорием КВАСНЮКОМ собираются выехать в эту же «республику» для встречи со беглым лидером для координации действий и заявлений».

Как сообщалось, вечером 8 сентября И.МАРКОВ был задержан на въезде в Одессу для вручения повестки в милицию.

Он должен был явиться к следователю Городского управления МВД в Николаеве сегодня в 10.00. И.МАРКОВ вызывался на допрос в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по обвинению в избиении участника митинга Всеукраинского объединения "Свобода" 2 сентября 2007 года по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("злостное хулиганство").