В кинотеатре «Жовтень» состоится пресс-конференция о фестивале грузинского кино

14.12.2006 в 18:00 в помещении кинотеатра «Жовтень» состоится пресс-конференция, на которой

будет обнародована информация о фильмах, которые покажут в рамках II-го Фестиваля Нового Грузинского Кино. Кроме того, состоится встреча с представителями делегации Национального Киноцентра Грузии, Министерства культуры, охраны памятников и спорта Грузии, которые приедут для участия в кинофестивале.

В работе пресс-конференции примут участие организаторы Фестиваля, представители посольства Грузии в Украине, известны творческие личности, и тому подобное.

С 14 по 21 декабря 2006 года в киевском кинотеатре «Октябрь» будет проходить II-й Фестиваль Нового Грузинского Кино.

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Аккредитация СМИ проводится до 15:00 14 декабря по телефону: (044) 237-1224.