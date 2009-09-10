Порошенко: валютный прогноз на будущий год решено не обнародовать
18:24, 10 сентября 2009Общество
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Глава совета НБУ похвалил аукционы
Сегодня объем интервенции Национального банка Украины на валютном рынке составил 100 млн. грн. при сумме поданных заявок на участие в аукционе на 30 млн. долл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции.
Он позитивно оценил действия Нацбанка по проведению аукционов как для физических лиц, так и для осуществления интервенции.
П.ПОРОШЕНКО также сообщил, что на сегодняшнем заседании совета Нацбанка было принято решение продолжить практику необнародования прогнозного показателя национальной валюты на следующий год.
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