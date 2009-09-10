За изнасилование и убийство ребенка задержан бывший сожитель матери

В селе Красноивановка Пятихатского района Днепропетровской области за изнасилование и убийство 13-летней девочки задержан 29-летний бывший сожитель матери убитой.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Задержанный раньше уже имел судимость.

Как установило следствие, 9 сентября ночью злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись отсутствием хозяйки жилища, которая работала в ночную смену, сломал входной замок и зашел в дом. Там он изнасиловал девочку и руками задушил ее.

По данному факту следственным отделом Пятихатского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ст.115 ч.2 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).