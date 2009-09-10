Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,36 грн./долл., продают – по 8,60 грн./долл., курс немного снизился по сравнению с 9 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,53 грн./долл., по продаже – в пределах 8,48-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4%, по сравнению с 9 сентября, и составляет 12,19 грн./евро, продажи – незначительно понизился до 12,60 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,40 грн./евро, по продаже – в пределах 12,50-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 9 сентября повысился на 0,8% и составил 0,2600 грн./рубль, продажи – понизился на 0,4%, до 0,2771 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,25-0,27 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,27-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,37 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, курс продажи – 8,58 грн./долл., на 0,7% дешевле. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,43 грн./долл., по продаже – в пределах 8,53-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4%, по сравнению с 9 сентября, и составляет 12,23 грн./евро, продажи – понизился на 0,5%, до 12,58 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,10-12,31 грн./евро, по продаже – в пределах 12,50-12,68 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 9 сентября повысился на 1,6% и составляет в среднем 0,2580 грн./рубль, продажи – понизился на 0,3%, до 0,2791 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,27 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,30/8,60 грн., евро – 12,10/12,60 грн., рубль – 0,24/0,278 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,20/8,60 грн., евро – 11,70/12,60 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,30/8,55 грн., евро – 12,00/12,50 грн., рубль – 0,257/0,275 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 10 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,995, к евро – 11,610339, к российскому рублю – 0,2567.