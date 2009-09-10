Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках 9 сентября продолжили рост на фоне слабеющего доллара и ожидания инвесторами результатов заседания ОПЕК, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,20 долл. - до 71,31 долл. за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 0,42 долл. - до 69,84 долл. за баррель.