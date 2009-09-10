Голландия пересмотрит политику продажи наркотиков

Нидерландские власти намерены сделать так, чтобы местные кофешопы, в которых продают марихуану и гашиш, перестали быть объектом паломничества туристов. Соответствующие предложения содержатся в письме, подписанном министрами юстиции, внутренних дел и здравоохранения страны, текст которого попал в прессу. Об этом пишет NRC Handelsblad.

По мнению чиновников, запрет на продажу легких наркотиков иностранцам позволит снизить уровень преступности и правонарушений, связанных с притоком туристов, которых привлекают исключительно разрешенные в стране легкие наркотики.

Министры предлагают ввести порядок, при котором три грамма марихуаны или гашиша сможет купить лишь зарегистрированный в специальной системе житель Нидерландов. При этом расплачиваться он должен будет своей карточкой, выданной голландским банком.

По мнению чиновников, такой порядок должны будут ввести прежде всего в регионах, расположенных на границе с Германией и Бельгией, куда чаще всего приезжают охочие до марихуаны туристы.

Покупка легких наркотиков в ограниченном объеме перестала считаться преступлением в Нидерландах в начале 1970-х. В июле 2009 года специальная комиссия по легким наркотикам в своем итоговом документе заявила, что за последние 15 лет ситуация вокруг марихуаны стала выходить из-под контроля властей. Она рекомендовала разрешить продажу наркотиков из конопли только местным жителям. Три партии, из членов которых сформировано коалиционное правительство страны, согласились, что политика в отношении наркотиков должна быть пересмотрена.

Лента.ру