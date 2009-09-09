В Киевском метро снова разрешена передвижная торговля

Киевская городская государственная администрация разрешила передвижную торговлю на территории Киевского метрополитена. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА, сообщают «Подробности».

Согласно этому распоряжению, горадминистрация аннулировала пункт своего распоряжения от 24 февраля 2005 года, запрещающий заключать договора на размещение передвижной торговли на территории коммунальных предприятий «Киевский метрополитен», «Киевпасстранс» и «Киевавтодор».

При этом горадминистрация разрешила Киевскому метрополитену заключать с предпринимателями временные договора на право размещения передвижных лотков, столов и рундуков сроком до одного месяца с правом перезаключения.

Также предприятие совместно с главным управлением Министерства внутренних дел в Киеве должно ликвидировать передвижные торговые точки тех предпринимателей, которые будут торговать без договоров.

Кроме того, администрация утвердила ассортимент товаров, продажа которых разрешена в объектах передвижной торговли в метро. В этом перечне - книги, печатные СМИ, сувениры, цветы, батарейки, карточки для пополнения счета и канцелярские товары.