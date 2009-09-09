Милицейская машина, спеша на задержание, сбила женщину

Марьинской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников милиции, которые сбили женщину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Николай КУПЯНСКИЙ.

Он подтвердил, что 1 сентября 2009 года в Марьинском районе Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух сотрудников милиции. Автомобиль с сотрудниками милиции сбил 47-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде. Она, мать пятерых детей, была с тяжелейшими травмами доставлена в больницу и сейчас находится в коме.

Н.КУПЯНСКИЙ не смог назвать, по какой статье возбуждено уголовное дело.

«Я не буду сейчас говорить, потому что не знаю. Я знаю, что все материалы находятся в прокуратуре, и по факту ДТП было возбуждено уголовное дело, чтобы установить все обстоятельства и объективно расследовать это уголовное дело», - сказал он.

Н.КУПЯНСКИЙ объяснил, что сотрудники милиции в момент ДТП были трезвые и как раз ехали выполнять служебное задание. По словам начальника облУВД, служебной проверкой было установлено, что незадолго до ДТП работники милиции находились на совещании у начальника райотдела, «на котором получили задание задержать подозреваемого в совершении преступления и находящегося в розыске и доставить его в райотдел». При этом Н.КУПЯНСКИЙ отметил: «Они после совещания от начальника райотдела поехали именно выполнять это задание, которое получили. Поэтому говорить о том, что в машине валялись бутылки, такого не было, это не подтверждается осмотром машины, которую проводили работники инспекции личного состава». К тому же и тесты на алкоголь подтвердили, что «сотрудники милиции были не пьяные, трезвые».

Н.КУПЯНСКИЙ сказал, что это дело расследует прокуратура, и милиция не препятствует объективному расследованию. «Все материалы находятся в Марьинской межрайонной прокуратуре. Милиция ничего не делает для того, чтобы каким-то образом оправдать своих сотрудников», - сказал он.

Начальник облУВД сообщил, что двое сотрудников, совершившие ДТП, продолжают работать в милиции. Он объяснил, что основанием для увольнения может стать возбуждение против них уголовного дела. «На сегодняшний день таких фактов нет, нет оснований для увольнения их из органов внутренних дел», - сказал Н.КУПЯНСКИЙ.

Он опроверг обвинения в адрес сотрудников милиции в передаче взятки родственникам пострадавшей c целью «замять дело». «Что касается взятки, то ни в коем случае никто не пытался дать взятку. Пытались в первую очередь по-человечески дать помощь семье, для того чтобы иметь возможность лечить женщину, которая попала в ДТП», - сказал начальник облУВД.

По его словам, «прокуратура будет расследовать и устанавливать обстоятельства, кто виноват, кто не виноват, и какая вина работников милиции», и милиция «ни в коем случае не пытается скрыть такой факт».

Также Н.КУПЯНСКИЙ выразил недовольство по поводу того, что некоторые журналисты преподносят информацию «тенденциозно», утверждая, что сотрудники милиции в момент ДТП были пьяны, и предложил журналистам в случае совершения подобных ДТП вместе с милицией выезжать на место происшествия.