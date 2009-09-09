Пенсионер поджег себя в банке, требуя возвращения депозита
21:21, 09 сентября 2009Общество
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Сообщение из Кировограда
В Кировограде в помещении филиала одного из коммерческих банков 63-летний мужчина поджег себя, требуя возвращения депозита.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.
Пенсионер с ожогами доставлен в реанимационное отделение областной больницы.
Как сообщили посетители банка, перед тем как совершить акт самосожжения, мужчина разговаривал с руководством филиала банка. Он требовал вернуть средства с депозитного вклада, срок действия которого закончился около месяца назад. Сумма вклада не разглашалась, но речь шла о значительной сумме.
В банке комментировать ситуацию отказались.
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