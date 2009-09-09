Ющенко ставит вопрос о возобновлении прямых поставок газа из Туркмении
20:25, 09 сентября 2009Общество
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Визит назначен на следующую неделю
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14-16 сентября посетит с официальным визитом Туркменистан.
Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.
Согласно сообщению, основной целью визита является дать новый толчок развитию двустороннего политического диалога и обсуждение новых совместных проектов сотрудничества двух стран.
В первую очередь, речь будет идти о возобновлении прямых поставок туркменского газа в Украину и сотрудничестве в торгово-экономической и военно-технической сфере.
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