В Турции остаются заблокированы три грузовика с украинскими водителями

В Турции из-за наводнения остаются заблокированными три грузовика с украинскими водителями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Стамбуле о наводнении в западных провинциях Турции, а также в отдельных районах европейской части Стамбула.

Грузовики находятся в районе таможенного пункта Халкали. Тем временем ситуация там постепенно нормализуется. Угрозы жизни и здоровью водителей не существует, подчеркнули в МИД.

Совместно с компанией-перевозчиком Генконсульство прорабатывает вопрос о временном размещении украинских граждан и их дальнейшем возвращении в Украину.

По данным консульского учреждения, по состоянию на вторую половину дня 9 сентября с.г. от стихии в Турции погибли 30 человек и 17 считаются пропавшими без вести. По информации спасательного центра, иностранных граждан среди погибших и пострадавших нет.

Генконсульство Украины в Стамбуле продолжает отслеживать дальнейшее развитие ситуации в зоне стихийного бедствия.