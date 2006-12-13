ЕС и Украина создадут единое авиапространство

Европейская комиссия накануне получила мандат на начало переговоров с Украиной о создании единого авиационного пространства, сообщает «Немецкая волна». Ранее европейские авиакомпании из категории так называемых «дешевых авиалиний» заявляли, что откроют рейсы в Украину, только после того, как Киев присоединится к общему авиационному пространству с ЕС.

По словам президента Еврокомиссии Жозе Мануеля Баррозу, от создания единого рынка в сфере авиации выигрывают и Украина, и ЕС. Кроме этого, существенные преимущества получат представители авиационной промышленности и пассажиры. Однако он отметил, что сначала Киев должен привести законодательную базу в соответствие с европейскими стандартами и реализовать большую часть европейских законодательных актов относительно авиации. Следующим шагом станет действительная интеграция украинской авиации к соответствующим европейским авиаструктурам.

По словам европейских должностных лиц, Украина является важным партнером для Брюсселя, поскольку имеет собственное производство самолетов и большой туристический потенциал. Соглашение с Киевом о едином авиационном пространстве станет следующим этапом на пути создания единого авиационного пространства между ЕС и его соседями. Этой цели Брюссель стремится достичь до 2010 г.

Обком