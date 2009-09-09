Священный Синод УПЦ МП решил возобновить диалог с УАПЦ

Украинская православная церковь (Московского патриархата) возобновит диалог с Украинской автокефальной православной церковью.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, такое решение было принято сегодня на заседании Священного Синода Украинской православной церкви под председательством Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА (САБОДАНА) в Свято-Успенской Почаевской Лавре.

В частности, для установления диалога с УАПЦ было решено возобновить деятельность Синодальной комиссии УПЦ по диалогу с УАПЦ. Главой комиссии назначен архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН, управляющий делами УПЦ.

Как сообщал УНИАН, 26 августа 2009 г. на Архиерейском соборе УАПЦ было принято Обращение к Вселенскому Патриарху ВАРФОЛОМЕЮ с просьбой о принятии УАПЦ в состав Вселенского патриархата на правах автономии.

Генеральный секретарь Священного синода Вселенского патриархата архимандрит Елфидофорос ЛАМБРИНИАДИС сообщил, что письмо Архиерейского собора Украинской автокефальной православной церкви Вселенскому Патриарху ВАРФОЛОМЕЮ будет рассмотрено на заседании Синода в Константинополе 28 сентября.

В случае присоединения УАПЦ к Вселенскому патриархату будет утрачен шанс создать в Украине Единую поместную православную церковь.