Евро на межбанке скачет

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,6225/8,6765 грн./долл., к 12:00 цены обвалились – 8,4220/8,4680 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 8,4230/8,4655 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,в 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2761/0,2783 грн./рубль, к 12:00 цены упали - 0,2695/0,2814 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,1817 рублей за доллар (-0,1225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4481/1,4483 долл./евро, а к 15:15 выросли до 1,4523/1,4525 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,4860/12,5520 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 12,1860/12,2430 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 12,1945/12,2685 грн./евро.