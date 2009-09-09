В Кировоградской области упал самолет: ранены 2 члена экипажа и пассажир

В Кировоградской области упал самолет Ан-2, травмированы 2 члена экипажа и 1 пассажир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня в 10.05 вблизи села Оникиево Маловисковского района Кировоградской области во время несанкционированного взлета с дороги сельского значения из-за отказа двигателя произошло падение самолета Ан-2 (бортовой номер UR-70427, владелец устанавливается) на поле фермерского хозяйства ”Гроза” с последующим возгоранием.

В результате пострадали 2 пилота, 1952 и 1963 годов рождения, и руководитель ФГ „Гроза” (1964 г. р.), которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Огнем повреждены правое крыло и часть кабины, оборвана линия электропередач 0,4 кВт, обеспечивающая электроснабжение насосной станции, которая орошает поля фермерского хозяйства.

Пожар был ликвидирован местными жителями.

По информации “Украэроцентра”, заявка на вылет самолета в установленном порядке не подавалась, сертификат летной пригодности на эксплуатацию этого летательного аппарата закончился 26 апреля прошлого года. На месте катастрофы работает опергруппа Главного облуправления МЧС.