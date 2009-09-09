Фестивалю «Червона рута» - 20 лет

С 16 по 20 сентября в Черновцах легендарный фестиваль «Червона рута» будет открывать новые таланты и отмечать свою 20-ю годовщину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции первый заместитель председателя ОГА Виктор ПАВЛЮК и начальник Управления культуры и туризма ОГА Петр БРИЖАК, информируя о ходе подготовки и проведения юбилейного фестиваля в Черновцах.

В Черновцах в течение пяти дней по случаю юбилея фестиваля «Червона рута» будет проводиться грандиозная программа различных культурных мероприятий, среди которых: открытие мемориальной доски композитору Владимиру Ивасюку, посвященной 40-летию создания песни «Червона рута», открытие выставки Всеукраинского триеннале «Украинский фолькмодерн 2009», конкурсные программы в жанрах акустической, танцевальной, поп- и рок-музыки, концерты звезд - победителей фестиваля разных лет, круглый стол по вопросам развития украинской культуры, дни украинского кино, театральные представления, творческая встреча актеров, народных артистов Украины Богдана БЕНЮКА и Анатолия ХОСТИКОЕВА, ярмарка книг и украинской музыки при поддержке ГО «Форум издателей», ярмарка народных ремесел, открытие выставки «Червоной Руте – 20» и другие.

Кроме гала-концерта победителей «Червоной руты-2009», состоится концерт с участием представителей диаспоры «Украинцы всех стран – объединяйтесь!», а также юбилейный концерт с участием лауреатов фестиваля всех лет.

По словам В.ПАВЛЮКА, за годы своего существования «Червона рута» стала «центром украинской культуры, кузницей национальной школы молодежной музыки, поскольку организаторы этого фестиваля всегда ставили перед собой задачу – создать на международной арене новую конкурентоспособную современную национальную украинскую массовую музыкальную культуру».

По традиции фестиваля все художественно-культурные мероприятия и музыкальные конкурсы будут бесплатными для зрителей.

Организаторами фестиваля «Червона рута-2009» в Черновцах выступают Министерство культуры и туризма Украины, Черновицкая областная государственная администрация, Черновицкий городской совет, Национальная телекомпания Украины, Дирекция фестиваля.