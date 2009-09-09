В Киеве задержали банду - за «работой»

Сотрудники уголовного розыска столичной милиции задержали преступную группировку, в состав которой входило восемь граждан Грузии.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, три гражданина Грузии были задержаны во время совершения кражи имущества из квартиры в Голосеевском районе, а по месту их временного проживания были обнаружены еще пять человек, у которых во время обыска изъято пять миллилитров опия.

Среди задержанных есть человек, который находится в межгосударственном розыске.

В отношении пяти задержанных готовятся документы для депортации, в отношении остальных возбуждены уголовные дела.