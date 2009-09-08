Крымская прокуратура возбудила 27 уголовных дел о земле

В текущем году прокуратура Крыма возбудила 27 уголовных дел по фактам злоупотреблений и нарушений в земельной сфере.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

С начала 2009 года усилиями прокуроров в Крыму отменено 722 земельных решения - таким образом надзорное ведомство реагировало на факты незаконного распоряжения территориями прибрежных полос, землями сельхозназначения, природно-заповедного и лесного фондов.

В частности, прокуратура добивается отмены решения об исключении почти 30 га из земель госпредприятия "Ливадия", входящего в структуру НПАО "Массандра".

В сообщении также говорится, что в Крыму не в полной мере обеспечена надлежащая охрана лесов, что является причиной незаконных вырубок. По таким фактам органами прокуратуры Крыма возбуждено 13 уголовных дел.

В этом году органами прокуратуры АРК возмещено 4 млн. грн. убытков, причиненных нарушениями природоохранного законодательства, привлечены к ответственности 750 должностных лиц.