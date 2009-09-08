Донецку угрожают отключить горячую воду

Компания «Донецкгоргаз» намерена через три дня начать отключение котельных Донецка из-за долгов по оплате за газ коммунально-коммерческого предприятия «Донецкгортеплосеть».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гортеплосети, накануне предприятие получило от «Донецкгоргаза» официальное уведомление об отключении объектов теплоснабжения города, если в течение ближайших трех дней не будет погашен долг за газ. Сумма задолженности, которую требует погасить поставщик газа, - государственная компания «Газ Украины», превышает 120 млн. грн. Если этот долг не будет выплачен в ближайшие дни, газовщики начнут «выборочно» отключать котельные города, вследствие чего многие районы останутся без горячей воды.

В связи с ситуацией администрация теплосети применяет для выполнения требований газовой компании все ресурсы, отметили в пресс-службе

По словам первого заместителя директора «Донецкгортеплосети» Александра СЕМЧЕНКО, «сейчас даже приостановлена выплата заработной платы, и практически все средства предприятия направляются на оплату счетов за газ».

«Но очевидно, что без помощи жителей Донецка мы не справимся. Собрать такую сумму мы сможем только в том случае, если дончане вернут нам все, что задолжали ранее», - сказал А.СЕМЧЕНКО.

Он добавил, что руководство теплосети в который раз призвало жителей Донецка срочно погасить свои долги за отопление и горячую воду. «Только так можно избежать отключения котельных накануне отопительного сезона», - заключил А.СЕМЧЕНКО.