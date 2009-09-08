В Киеве открыли "Университет третьего возраста"

В Шевченковском районе Киева открыли первое в столице учебное заведение для пожилых людей - "Университет третьего возраста", в котором смогут получить образование все желающие пенсионеры.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Шевченковского районного в Киеве совета, университет создан на базе Территориального центра №2. У него есть ректор, устав, эмблема и гимн.

Сейчас в вузе получают образование более 60 студентов, и их количество планируют увеличивать.

В университете семь факультетов: правоведения, филологический, литературно-художественный, факультет здорового образа жизни, краеведческий, хорового пения и национального танца, декоративно-прикладного искусства. Также готовится к открытию факультет информационных технологий.

Предполагается, что вести лекции и семинары будут преподаватели Национального университета им.Т.Шевченко и "Киево-Могилянской Академии".

В сообщении также говорится о том, что обучение на факультетах происходит только по желанию слушателя - без проверки полученных знаний и умений. Вступительные экзамены, студенческие билеты и каникулы также не предусмотрены.

В Украине уже есть подобные учебные заведения, уточняет Лента.ру. Первое было открыто в Ковеле Волынской области, потом университет для пенсионеров появился в Кременчуге, ожидается также открытие таких университетов в Черкассах и Евпатории.