Запрет валютного кредитования не уменьшит давление на гривню

Намерение Национального банка Украины запретить валютное кредитование физических и юридических лиц не сможет уменьшить давление на гривню. Такое мнение УНИАН высказал экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

По его мнению, валютное кредитование физлиц сегодня и так минимизировано, поскольку регулятор еще раньше обязал банки делать большие резервы под такие кредиты, если клиент не имеет дохода в валюте.

«Объем гривневых кредитов сегодня настолько мизерный, что это (запрет на выдачу валютных кредитов – УНИАН) не будет иметь никакого влияния на курс гривни к иностранным валютам», – считает А.ЖОЛУДЬ.

В то же время, юридическим лицам будет необходима иностранная валюта для проведения экспортно-импортных операций. «Поскольку кредиты в валюте такие юрлица не смогут получить, они возьмут гривневые кредиты и направят их на межбанк с целью купить иностранную валюту», – объясняет эксперт. Таким образом, давление на гривню не уменьшиться.

Также А.ЖОЛУДЬ отметил, что в случае введения запрета на валютное кредитование у банков могут возникнуть дополнительные проблемы с формированием валютных активов.

Как сообщали СМИ, 4 сентября на закрытом совещании в Нацбанке регулятор объявил о намерении полностью запретить валютное кредитование не только населения, но и предприятий.