Министр: вузы сами должны устанавливать квоты на льготников

Министерство образования и науки рассматривает идею разрешить высшим учебным заведениям самостоятельно устанавливать квоты на прием абитуриентов вне конкурса.

Об этом Бюро журналистских расследований «Свідомо» сообщил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.

«Чтобы сами вузы устанавливали квоты на отдельные специальности. Но это еще не решение, а идея», - сказал он.

Другое изменение, которое обсуждает Минобразования, - это отмена или ограничение права поступать вне конкурса для призеров ученических олимпиад, проводимых Малой академией наук.

«К нам были обращения из вузов по низкому количеству баллов у таких призеров», - отметил министр.

Право поступать вне конкурса сейчас предоставлено инвалидам І, ІІ групп и инвалидам до 18 лет, которым не противопоказано обучение по избранным специальностям; «чернобыльцам»; участникам боевых действий и инвалидам войны; детям-сиротам и детям, оставшимся без опеки родителей; детям, чьи родители погибли или стали инвалидами на угледобывающих предприятиях, при вступлении на обучение по горным специальностям; шахтерам со стажем подземной работы не меньше трех лет; детям шахтеров со стажем подземной работы не менее 15 лет; детям шахтеров, погибших в результате несчастного случая на производстве, и детям шахтеров-инвалидов I и II групп; детям военных, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга; призерам IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад, если они поступают по специальности, по которой принимали участие в олимпиаде; участникам международных олимпиад, если они поступают по специальности, по которой принимали участие в олимпиаде.

Проанализировав вступительную кампанию на 10 факультетах в 10 престижных университетах, бюро «Свідомо» подсчитало, что средний балл льготников по школьным тестам был ниже среднего балла обычных абитуриентов, которые прошли бы на бюджетные места, если бы льготы не действовали, на 16-60 баллов за тест.

Хотя льготы на поступление вне конкурса критикуют многие педагоги, ни один политик не заявил о готовности их упразднить.

В августе Президент Украины В.ЮЩЕНКО высказался против этого, но поручил И.ВАКАРЧУКУ решить проблему и не лишать бюджетных мест поступающих с высокими баллами.