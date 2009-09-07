Проблем с сахаром нет, есть спекуляции

На сегодняшний день никаких проблем с наличием сахара на внутреннем рынке Украины нет, а повышение его цены вызвано спекуляциями участников рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Сахарного кризиса нет, есть спекуляции на рынке сахара. А сахара в Украине достаточно, чтобы уже наелись все, особенно те, кто спекулирует, под завязку», – заявил Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он подчеркнул, что в случае необходимости Украина всегда сможет решить проблему нехватки сахара путем выхода на внешний рынок.

Как сообщал УНИАН, 10 августа т.г. министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что реальная цена сахара в Украине на сегодня составляет не более 4,3 грн. за кг. По его словам, в настоящее время нет объективных причин для роста цен на сахар. Кабинет Министров Украины распорядился провести отпуск из государственного материального резерва 28 тыс. тонн сахара предприятиям, которые относятся к сфере управления Госкомрезерва, по цене реализации сахара Аграрным фондом из государственного продовольственного резерва (распоряжение от 12 августа 2009 г. № 952-р «О проведении дополнительных мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке сахара»).

19 августа в Минске состоялись консультации о возможных поставках белорусского сахара в Украину.

27 августа заместитель министра экономики Украины Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО сообщил, что белорусская сторона предложила слишком высокую цену за поставки сахара – 550 долл. за тонну, а такая цена на сегодняшний день не устраивает Украину. Вместе с тем он отметил, что Украина намерена в дальнейшем продолжить обсуждение вопроса закупки сахара в Беларуси в большем объеме – до 100 тыс. тонн, но при условии, что цена будет снижена. Консультации и переговоры могут быть продолжены в ноябре, после окончания сбора урожая в Украине.

Справка УНИАН. Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% – до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ – 1 млн. 859 тыс. тонн).

В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн).