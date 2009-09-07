Памятник жертвам Холокоста открыли в Ужгороде

Сегодня в Ужгороде открыли памятник жертвам Холокоста.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен на территории еврейского кладбища. Памятник представляет собой две соединенные мраморные плиты, между которыми горит свеча. Монумент сооружен за средства благотворителей.

Как сообщил на церемонии главный раввин Ужгорода и Закарпатье Менахем МЕНДЕЛЬ, это первое массовое захоронение жертв Холокоста, обнаруженное в Закарпатской области. «Шесть лет мы работали над поиском такого захоронения, потому что были свидетельства очевидцев. В конечном итоге нашли место и подтверждение – записи в венгерских письменных источниках», - уточнил он.

По его словам, именно закарпатские евреи первыми в Украине пострадали во время Второй мировой войны. Нынешнее Закарпатье в то время находилось в составе хортистской Венгрии, выступавшей на стороне фашистской Германии, поэтому первыми именно закарпатских евреев забрали в гетто.

По словам М.МЕНДЕЛЯ, только в гетто в Ужгороде были собраны более 17 тысяч евреев, которые полтора-два месяца без еды, воды и санитарных условий жилы на территории кирпичного завода. Именно там погибло много евреев, и более 200 из них тайно похоронил ужгородец, который не был евреем. Именно это захоронение, по словам главного раввина Закарпатья, и обнаружено.