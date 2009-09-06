Пик безработицы еще впереди?

Самое болезненное социальное последствие кризиса - рост безработицы в мире - достигнет в ближайший год своего пика, заявил в субботу на пресс-конференции по итогам встречи финансовой "двадцатки"в Лондоне управляющий директор МВФ Доминик Стросс-Кан. "Я не думаю, что кризис уже позади нас, мы находимся в его центре, и одной из самых главных проблем остается безработица", - указал он. Стросс-Кан пояснил, что рост безработицы всегда происходит с задержкой по отношению к другим событиям в экономике. "Поэтому примерно в течение года с нынешнего момента безработица все еще будет расти", - предсказал он. Именно поэтому, по мнению главы МВФ, "сейчас еще не время применять exit strategies", то есть отказываться от антикризисных программ поддержки экономики. "Все согласны, что эти стратегии надо обсуждать и готовить, но не применять их сейчас. Мы все еще должны помогать поддерживать спрос до тех пор, пока спрос со стороны частного сектора не будет достаточно устойчивым", - подчеркнул Стросс-Кан.

РИА Новости