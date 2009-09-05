КГГА: государству пора вмешаться в ситуацию с мазутом

В Киеве остро встала проблема с закупкой мазута для обеспечения резервов теплоснабжающих организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании расширенной коллегии КГГА начальник Главного управления топлива и энергетики Алексей ДЕМИДОВ.

«Проблемный вопрос подготовки к зиме – отсутствие резервного топлива на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 «Киевэнерго». В начале этого года в связи с состоянием газоснабжения Украины было практически прекращено потребление газа на этих станциях и они вынуждены были использовать тот резерв, который у них был», - объяснил А.ДЕМИДОВ, подчеркнув, что на сегодняшний день практически резервного мазута Киев не имеет. В то же время он отметил, что по требованию нормативных документов в зависимости от необходимости использования резервного топлива потребность в нем для Киева согласно проведенным расчетам составляет минимум 37 тыс. тонн – это при 30-процентном использовании мазута для производства тепла, а при 100-процентном - его необходимо заготовить в объеме 76 тыс. тонн. Ориентировочная стоимость этого запаса, как отметил А.ДЕМИДОВ, составляет 280 млн. грн. Он подчеркнул, что такую сумму тяжело выделить на городском уровне и поэтому вопрос является критическим.

«Я думаю, что нужно обращаться на высокий государственный уровень», - сказал А.ДЕМИДОВ. Он напомнил, что стоимость одной тонны мазута сегодня составляет 3600 грн., в то время как на начало года - 2200 грн. за тонну.

«Наверное, здесь должно вмешаться государство», - сказал А.ДЕМИДОВ.