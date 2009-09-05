ВТО сочла незаконной помощь Евросоюза Airbus

Всемирная торговая организация (ВТО) считает незаконным получение авиастроительной компанией Airbus финансовой поддержки от Евросоюза, сообщает AFP со ссылкой на The Wall Street Journal.

Такие выводы, сообщили изданию "близкие к рассмотрению дела" источники в Брюсселе, содержатся в докладе, подготовленным ВТО по промежуточным итогам расследования жалобы на незаконное субсидирование Airbus. Доклад, содержащий около тысячи страниц, является строго конфиденциальным - ни одна из его частей не будет официально обнародована, а копии предоставлены лишь властям ЕС и США.

По данным собеседников The Wall Street Journal, в докладе ВТО незаконными признаются все госсубсидии, полученные Airbus. В то же время AFP, ссылаясь на свои источники, сообщает, что ВТО считает незаконными лишь отдельные случаи выделения Airbus финансовой помощи странами Евросоюза.

Жалоба на предоставление Airbus финансовой поддержки со стороны государств Евросоюза была подана в ВТО еще несколько лет назад. Всемирная торговая организация рассматривает лишь обращения стран-членов, поэтому жалоба была подана от имени США к Евросоюзу. Причиной обращения в ВТО, сообщалось тогда, было намерение администрации США защитить интересы американского авиапроизводителя Boeing - основного конкурента Airbus.

В жалобе, сообщает Bloomberg, утверждалось, что субсидии в несколько миллиардов долларов, выделенные Airbus Францией, Германией, Испанией и Великобританией, помогли компании занять лидирующие позиции на рынке, в частности, начав производство A380. Страны Евросоюза также собрались помочь Airbus и в создании A350, который рассматривается как прямой конкурент 787 Dreamliner. компании Boeing.

Евросоюз, в свою очередь, обратился в ВТО с жалобой на США, обвинив американскую администрацию в незаконном выделении субсидий Boeing. Решение по этой жалобе Всемирная торговая организация пока не вынесла.

Лента.ру