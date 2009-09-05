Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
01:06, 05 сентября 2009Общество
1269 0
Завершились биржевые торги
Цены на нефть на мировых рынках в пятницу изменились разнонаправленно на фоне с одной стороны негативных данных с рынка труда в США, а с другой - надежд инвесторов на восстановление экономики, сообщает Reuters.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,06 долл. - до 68,02 долл. за баррель.
Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,30 долл. - до 66,82 долл. за баррель.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter