Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу изменились разнонаправленно на фоне с одной стороны негативных данных с рынка труда в США, а с другой - надежд инвесторов на восстановление экономики, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,06 долл. - до 68,02 долл. за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,30 долл. - до 66,82 долл. за баррель.