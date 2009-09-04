Литвин зарегистрировал три проекта в защиту социальных прав

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН зарегистрировал 3 сентября три проекта постановлений, которые направлены на обеспечение социальных прав граждан и соблюдение государством социальных гарантий для поддержки достаточного прожиточного уровня, в первую очередь, малообеспеченных граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сообщил в интервью местному телевидению, находясь с рабочей поездкой в Кировоградской области.

Проект первого постановления, по его словам, предусматривает введение моратория на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения (до 1 января 2011 года).

Проект второго постановления «О государственном регулировании цен на потребительские товары, которые имеют существенное социальное значение для населения» направлен на поддержку покупательной способности граждан в условиях роста цен, а также стабилизацию ценовой ситуации на потребительском рынке в период финансово-экономического кризиса.

Третий проект, как сообщил В.ЛИТВИН, предусматривает недопущение нарушений прав на труд и оплату труда в кризисных условиях. В нем руководитель украинского парламента предлагает запретить останавливать производство, сокращать численность работников предприятий, уменьшать размер заработной платы, принуждать работников оформлять отпуска без сохранения заработной платы. Проектом также предлагается Кабинету министров и Фонду государственного имущества в случае выявления фактов нарушения трудовых прав работников частных предприятий принимать меры по расторжению договоров купли-продажи и возвращению частных объектов в государственную собственность.