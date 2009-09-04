Газпром получил украинские деньги за августовский газ

Российский газовый монополист ОАО "Газпром" подтверждает оплату Украиной поставок газа из РФ в августе.

НАК "Нафтогаз Украины" в полном объеме оплатил августовские поставки газа", - сообщили в управлении информации холдинга, передает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью агентству начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что компания полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в августе этого года российский газ.

В августе 2009 года «Нафтогаз» импортировал 3-3,2 млрд. куб. м российского газа. По оценкам исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, НАК «Нафтогаз Украины» должна была направить «Газпрому» за потребленный в августе газ 667 млн. долл. США.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.