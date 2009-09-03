Какой быть тюрьме в Украине?

Министр юстиции Николай ОНИЩУК обсудил с новоназначенным председателем Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Александром ГАЛИНСКИМ приоритеты деятельности пенитенциарной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, во время встречи, которая состоялась при участии первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА, руководители двух ведомств очертили общее виденье решения проблем системы исполнения наказаний в Украине.

По словам министра юстиции, приоритетными направлениями государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний должны стать создание условий для исправления и ресоциализации осужденных, предотвращение истязаний и нечеловеческого или унижающего достоинство поведения с осужденными, постепенное приближение условий содержания таких лиц к европейским нормам, улучшение работы с кадрами уголовно-исполнительной службы, совершенствование их профессиональной подготовки на базе гражданских учебных заведений.

«Лицо департамента должно быть человеческим», - отметил, в частности, Н.ОНИЩУК.

В этом контексте председатель Департамента по вопросам исполнения наказаний подчеркнул, что Государственная уголовно-исполнительная служба Украины берет курс на активное сотрудничество с общественностью, в частности, относительно своевременного реагирования на негативные проявления в деятельности системы исполнения наказаний. А.ГАЛИНСКИЙ подчеркнул, что ставит себе цель организовать работу ведомства с широкой опорой на общественные и правозащитные организации, чтобы иметь возможность получать информацию о негативах в работе системы, которые, возможно, замалчиваются.

Председатель Департамента сообщил, что намерен представить на утверждение министру юстиции новую структуру центрального аппарата Департамента, которая будет отвечать современным требованиям. Кроме того, в его планах создать при Департаменте Общественный совет. Одной из главных задач, по его словам, является возвращение доверия к системе исполнения наказаний со стороны общества и самих ее работников.

А.ГАЛИНСКИЙ также рассказал, что департамент будет инициировать изменения к законодательству с целью демократизации системы наказаний и увеличения форм условного отбывания наказаний, согласно европейским стандартам.

Во время рабочей встречи были также обсуждены перспективы перенесения следственных изоляторов из густонаселенных районов за пределы городов с одновременным созданием учреждений заключения европейского образца. В частности, как отметил Н.ОНИЩУК, необходимо уделить особое внимание ранее начатым проектам по перенесению следственных изоляторов из Львова, Одессы и Киева.

*** А.ГАЛИНСКИЙ был назначен на должность председателя Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний распоряжением Кабинета министров от 19 августа 2009 года.

Согласно положению о Государственном департаменте Украины по вопросам исполнения наказаний, Департамент является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра юстиции Украины.