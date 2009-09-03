Прокуратура возбудила уголовное дело по факту угроз журналисту

Прокуратура Лохвицкого района Полтавской области возбудила уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналиста газеты «Лохвицкий край» Сергея НИКОНОВА со стороны председателя Лохвицкого районного совета Владимира БОРИСЕНКО.

Об этом журналистам сегодня сообщили в ЦОС ГУ МВД в Полтавской области.

В пресс-релизе ЦОС сказано, что, по мнению правоохранительных органов, В.БОРИСЕНКО вмешивался в профессиональную деятельность журналиста и угрожал ему физической расправой.

В частности, основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела согласно ч. 1 ст. 171 УК послужило поведение В.БОРИСЕНКО, который препятствовал попытке В.НИКОНОВА взять интервью.

Досудебное следствие проводит Лохвицкий райотдел милиции.

Напомним, журналист получил от главного редактора задание расследовать строительство объекта в селе Мельницы на берегу реки Сула. Поводом для журналистского расследования стали жалобы местных жителей на то, что из-за строительных работ на берегу, вода в реке стала мутной, и они не могут купаться.

Свои наблюдения С.НИКОНОВ изложил в статье «На берегу Сулы будет жилой дом», в которой рассказал, что хозяином строящегося поместья будет В.БОРИСЕНКО.

После выхода статьи на него посыпались угрозы физической расправы. В качестве доказательства угроз журналист приложил к заявлению диктофонную аудиозапись с угрозами В.БОРИСЕНКО, в которых содержалось обещание отрубить голову и нецензурные выражения.

Сам В.БОРИСЕНКО в интервью УНИАН заявил, что не угрожал журналисту и не применял по отношению к нему каких-либо нецензурных выражений.