Россия дает свой прогноз цены на транзит газа через Украину

ОАО «Газпром» прогнозирует рост стоимости транзита газа через территорию Украины в 2010 году на 50-58%, по сравнению с текущим годом, – до 2,56-2,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Об этом заявил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА "Новости".

«Тариф на транспортировку газа по территории Украины определяется по формуле, заложенной в контракте. В зависимости от цен на нефть, значение тарифа может быть различным. На данный момент прогноз «Газпрома» на следующий год - 2,56-2,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров", - сказал он.

При этом он добавил, что «реальная величина тарифа будет определяться по мере появления фактических данных по цене мазута, газойля и природного газа в опорный период».

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергла информацию о снижении в 2010 году транзитной ставки.

«С 1 января существенно повышается стоимость транзита российского газа через территорию Украины в Европу. По сути дела, это за все 18 лет будет первое достаточно существенное повышение – на 65-70%, в зависимости от того, какой будет цена на нефть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что Украина и Россия четко выполняют условия контракта о поставке и транзите российского природного газа. «Обе стороны – и Украина, и Россия – убеждены, что на Рождество не будет этих традиционных «штучек», которые всегда были вместе с кризисами в газовой сфере. Все пройдет достаточно спокойно, и на основе существующих контрактов», - пояснила она.

2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% от существующего на сегодня размера ставки - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа составит 2,67-2,72 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Напомним, 1 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

После этого ряд СМИ сообщили, что в обмен на снижение объема поставок Ю.ТИМОШЕНКО якобы предложила «определенную скидку в тарифе на транспортировку природного газа по территории Украины».

В 2009 году ставка на транзит российского газа составляет 1,7 долл. за тысячу кубометров на 100 км.