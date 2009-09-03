Мировые цены на нефть замерли

Цены на нефть на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) понизились, на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) остались на прежнем уровне на фоне данных о падении запасов нефти в США в последнюю неделю августа на 0,4 миллиона баррелей, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil осталась без изменений на уровне 68,05 долл. за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов понизилась на 0,18 долл. - до 67,55 долл.за баррель.