Когда учитель доволен, то и образованию хорошо

Эксперты считают, что без заботы о педагогах Украина не будет иметь качественного образования. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина. Опрос был о том, что в первую очередь следует изменить в системе современного школьного образования.

Шалва АМОНАШВИЛИ, почетный академик Российской академии образования, руководитель Международного Центра гуманной педагогики, доктор психологии, профессор, педагог и психолог, один из основных создателей системы начального обучения детей с шестилетнего возраста считает, что ключевым моментом в системе школьного образования должна стать забота о педагогах. «В первую очередь – это забота об учителе. Если учитель будет доволен, – он образован, он развит – тогда и с образованием все будет хорошо. Самое главное - это повысить заботу об учителе. Если учитель получает нормальную зарплату и общество относится к нему внимательно, и развивается творчество учителя – тогда образование спасено», - сказал Ш.АМОНАШВИЛИ.

Лидия ВАЩЕНКО, начальник отдела естественно-математического и технологического образования Министерства образования и науки Украины считает, что изменения системы образования необходимо начинать с подготовки учителя. «Надо изменить систему подготовки учителя. Учитель должен быть компетентным, добрым, иметь высокий уровень культуры и любить детей. Также нам необходимо изменить организацию учебно-воспитательного процесса. Сегодня в процессе обучения мы больше сосредоточены на том, чтобы дать детям много знаний. А в современном мире важнее научить ребенка учиться. То есть цель обучения – не сумма знаний, а компетенции, жизненные навыки», - сказала Л.ВАЩЕНКО.

Также эксперт отметила важность создания национальной системы мониторинговых исследований качества образования и участия школьников Украины в международных сравнительных исследованиях. «Все передовые страны мира участвуют, как минимум, в четырех таких исследованиях. Опыт стран с эффективным образованием свидетельствует о том, что мониторинг качества образования – это путь к его улучшению. В 2011 году мы планируем во второй раз принять участие в исследовании качества естественно-математического образования (TIMSS) и впервые в исследовании учеников касательно чтения текста с пониманием (PIRLS). Анализ результатов таких исследований дает возможность подумать, проанализировать и выбрать направления корректировки учебного процесса и подготовки педагогических кадров», - сказала Л.ВАЩЕНКО и добавила, что вообще по-другому бы строила школу. «Я думаю, что важно, чтоб в центре школы располагалась библиотека, оборудованная компьютерной техникой, а по радиусу размещались учебные комнаты, тоже оборудованные. Для того, чтобы можно было обучать детей по новым технологиям», - считает эксперт.

Сергей ВЕТРОВ, директор Открытой педагогической школы, доцент Киевского городского педагогического университета им. Б.Гринченко причину проблем среднего образования видит в том, что, по инерции, на образование перешла та же логика управления, что и у отраслевых министерств – промышленности, сельского хозяйства. «Жесткая вертикаль, управление сверху, снизу, планирование и строгая отчетность. Это не дает результата. Это видно и по опыту зарубежных стран. Во всем мире существует и работает общественно-государственная система образования. У нас - в чистом виде государственная. У нас декларировано в доктрине о том, что мы переходим к государственно-общественной системе образования, но помимо всяких лозунгов это на деле ничем не оборачивается», - говорит С.ВЕТРОВ. По его мнению, так происходит потому, что никто не хочет отдавать власть общественности в лице предметных ассоциаций, педагогических союзов, которые, как специалисты, взяли бы на себя содержание образования и контроль за его качеством. То есть определяли бы, чему учить. «А государство, естественно, должно оставить за собой инфраструктуру, материальную базу, зарплату и т. д.», - считает эксперт. Также, по мнению С.ВЕТРОВА, эффективным было бы создание образовательных округов в регионах. «Есть 10-12 школ в округе и есть совет округа, куда входят и педагоги, и родители, и работодатели, и управленцы. И они определяют политику жизни школ в своем округе. Вот такие шаги дали бы результат, как это уже происходит во всем мире», - считает С.ВЕТРОВ.

Марина ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования, считает, что надежда на настоящую реформу средней школы с каждым годом становится все эфемернее. «Мышление чиновников от образования годами тормозит на уровне формальных решений: а давайте сделаем двенадцатилетку. А пусть будет не пятибалльная, а двенадцатибальная система оценки знаний. А пусть будут не четверти, а семестры. А давайте введем тестирование», - говорит М.ТКАЧЕНКО. По ее мнению, такие формальные решения ничего не меняют в сути школьного образования. «Почему нет экспертных дискуссий об изменении содержания образования? О модернизации подходов к передаче учебного материала? О способах организации самого материала? У тех, кто отвечает за среднюю школу, существует опасный миф о том, что образование равно сумме знаний. Этот количественный подход, этот нездоровый ажиотаж вокруг объема знаний делает практически невозможной постановку вопроса о развитии мышления ребенка. Школа требует точного воспроизведения формулировок и определений, пространства для развития в ней не существует. Кстати, именно из-за этого блестящие школьные отличники очень часто становятся неудачниками во взрослой жизни», - считает М.ТКАЧЕНКО. Эксперт отметила и еще один важный момент, который, как правило, упускают, когда говорят о реформе школы: «Необходима реформа педагогического образования, новая концепция подготовки педагогов. И необходим общестрановой конкурс на разработку такой концепции».