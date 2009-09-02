Партия регионов требует сказать, где не платят зарплату

Партия регионов требует от министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ немедленно назвать имена владельцев тех предприятий, которые, как она утверждает, не выплачивают зарплаты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

“Если среди владельцев этих предприятий есть члены Партии регионов - наша реакция будет мгновенной”, - заверили в партии.

”Мы убеждены, что на всех предприятиях, где владельцами являются члены Партии регионов, зарплату платят своевременно и полностью. А все заявления ДЕНИСОВОЙ – это попытки очернить предпринимателей - членов Партии регионов, и переложить на их плечи те проблемы, виновником которых является нынешнее правительство”, - отметили в пресс-службе партии.

Как известно, сегодня, 1 сентября, на пресс-конференции Л.ДЕНИСОВА попросила Партию регионов вместо требований о повышении минимальной зарплаты заплатить долги работникам своих предприятий.