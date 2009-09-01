Реставрация Андреевской церкви не затронет самой церкви

Реставрацию Андреевской церкви в Киеве планируют завершить до мая 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

По его словам, первый этап реконструкции – противоаварийные работы с укреплением склона, на котором стоит церковь, планируется завершить до 1 октября т.г.

На втором этапе выполнения работ планируется ликвидировать самосевные деревья, заложить травяной покров с декоративными насаждениями, усилить фундамент церкви, а также провести реставрационные работы, где в этом есть необходимость.

В.КУЙБИДА уточнил, что снаружи и внутри церковь не претерпит изменений.

По данным министра, в этом году на выполнение работ предусмотрено 24 млн. грн. из разных источников (10 млн. грн. – из резервного фонда Госбюджета, 10 млн. грн. – на выполнение госпрограммы по подготовке к ЕВРО-2012 и 4 млн. грн., которые уже освоены).

В.КУЙБИДА отметил, что финансирование проекта следует перенести с декабря на ноябрь, чтобы все работы закончить вовремя – на 2010 год необходимость в финансировании реставрации церкви оценивается еще в 10 млн. грн. из стабфонда.

«Если мы в этом году выполним запланированные работы, то на следующий год мы завершим все, что планировали: не только укрепление склона, но и реставрационные работы самой церкви… Я думаю, что в следующем году мы все работы завершим до мая», - сказал он.

Министр считает, что на время проведения работ стоит прекратить функционирование церкви во избежание несчастных случаев.

Как сообщал УНИАН, 14 августа т.г. компания «Основа-Солсиф», генподрядчик реконструкции Андреевской церкви, начала укрепление склона церкви.

Справка УНИАН. В 1968 году Андреевская церковь была передана Государственному архитектурно-историческому заповеднику «Софиевский музей», где она открылась как государственный музей «Андреевская церковь». Сегодня Андреевская церковь работает как музей, в котором проводятся богослужения Украинской Автокефальной Православной церкви.

В 2008 году был проведен тендер на исполнение проектной документации «Противоаварийные и ремонтно-реставрационные роботы по Андреевской церкви» в пределах Андреевского спуска и парковой пешеходной аллеи, победителем которого стало совместное украинско-французское предприятие «Основа-Солсиф».