Защитные сооружения Кременчугского водохранилища выработали свой ресурс

Гидротехнические защитные сооружения Кременчугского водохранилища отработали свой ресурс и нуждаются в срочном ремонте. В противном случае существует опасность прорыва защитных дамб и затопления многих населенных пунктов и угодий Черкасской, Полтавской, Кировоградской областей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель Черкасского регионального управления водных ресурсов Александр БОНСУНОВСКИЙ, защитные сооружения на Кременчугском водохранилище нуждаются в капитальном ремонте во избежание чрезвычайной ситуации, которая может нанести ущерб сельхозугодиям и населенным пунктам. Для ремонта всех защитных сооружений необходимо более 60 млн. грн. На экстренный ремонт защитных сооружений необходимо около 10 млн. грн. Ведь, по данным Черкасского водхоза, некоторым сооружениям исполнилось 48 лет, и каждый из них нуждается в капитальном ремонте.

По словам А.БОНСУНОВСКОГО, его учреждение не имеет возможности выполнять свою работу в полном объеме, поскольку финансируется из Госбюджета и переживает значительную нехватку средств. Поэтому существует потребность в максимальном привлечении к решению общей проблемы средств частных и государственных учреждений, областных и районных государственных администраций.

Как сказал УНИАН начальник Черкасского областного производственного управления мелиорации и водного хозяйства Сергей ПАЗИНИЧ, особенно активизируются разрушительные процессы на берегах водоемов в период весенних паводков. На Кременчугском водохранилище вблизи Чигирина волна при скорости ветра 20 метров в секунду достигает высоты 3,5 метра. Такая волна ударяет о берег и разрушает его. Особо разрушительные процессы проходят на правом берегу от Боровицы и ниже Стецевки. На левом берегу – от Васютинцев (Чернобаевский район Черкасской области) и до впадения Сулы в залив. В верховье водохранилища – от Канева до Мошен. Такие разрушения происходят и на Каневском водохранилище. Кременчугское водохранилище – одно из крупнейших в Европе. Создание Кременчугского водохранилища привело к активизации волновой абразии днепровских берегов. Ежегодно потеря земель на отдельных участках составляет от 4 до 10 метров. Существует также угроза разрушения земель с инженерной и жилищной застройкой.

Справка УНИАН. Кременчугское водохранилище было образовано дамбой Кременчугской ГЭС. Заполнено в 1959-1961 годах. Были затоплены несколько населенных пунктов, самым крупным из которых был город Новогеоргиевск. Площадь бассейна 2252 кв. км (первое место в Украине), объем 13,5 куб. км (второе место в Украине). Длина 185 км, самая большая ширина 30 км, самая большая глубина 28 метров. Имеет сезонную регуляцию стока. Колебание уровня воды 5,25 метра. Сегодня около 45 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий и 56 населенных пунктов Золотоношского, Чернобаевского, Черкасского, Чигиринского, Смилянского районов, Глобинского и Кременчугского районов Полтавской области, Светловодского района Кировоградской области защищают от затопления и подтопления гидротехнические сооружения, отметил руководитель Черкасского регионального управления водных ресурсов.