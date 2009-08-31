Украина и Турция договорились сотрудничать в военной подготовке

Вр.и.о. министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО подписал приказ «Об утверждении соглашения между Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных сил Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере военной подготовки».

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, настоящим документом утверждено соглашение между Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере военной подготовки.

В соответствии с приказом, руководители заинтересованных структурных подразделений центрального аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины должны принять комплекс организационных и практических мер для организации выполнения этого соглашения.

Издание этого приказа создаст правовые основания для выполнения положений соглашения между Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере военной подготовки.