Москва не повысит цену на газ для Украины

В ближайшие годы цена на газ для Украины сохранится на уровне 130 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом в следующем году поставки российского газа в Украину не предусмотрены, а баланс будет закрываться за счет среднеазиатского газа. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства Российской Федерации, председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Дмитрий МЕДВЕДЕВ, сообщает «ПРАЙМ-ТАСС».

Он также отметил, что «Газпром» намерен завершить переход полностью на рыночные взаимоотношения со странами ближнего зарубежья к 2008 году.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, эти взаимоотношения будут, безусловно, развиваться по позитивному сценарию, так как «у нас общая история и общие интересы».

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ считает, что переход на рыночные отношения позволит повысить конкурентоспособность стран ближнего зарубежья.

«Переход на рыночные отношения, безусловно, болезненный, но во благо, так как позволит эффективно внедрять механизмы энергосбережения и повышать конкурентоспособность производителей этих стран», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 октября RosUkrEnergo и ЗАО «УкрГаз-Энерго» подписали дополнение к Договору купли-продажи природного газа от 2 февраля 2006 г. на 2006-2010 годы, согласно которому в 2007 году в адрес «УкрГаз-Энерго» будет поставлено не менее 55 млрд. куб. м природного газа среднеазиатского происхождения по цене 130 долл. за 1 тыс. куб. м.

В 2006 году Украина получает газ по цене 95 долл. за 1 тыс. куб. м.