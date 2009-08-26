В Киеве подешевело элитное жилье

Стоимость элитного жилья в Киеве за 7 месяцев 2009 года снизилась на 13,7%, или 940 долл., – до 5916 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости Park Lane.

По данным аналитического центра агентства недвижимости, в июле текущего года средняя стоимость объектов высшей ценовой категории жилой недвижимости Киева составила 5916 долл. за кв. метр. При этом максимальная цена жилья данного сегмента, которое выставлялось на продажу, в прошлом месяце достигала отметки 10 391 долл. за 1 кв. м, а минимальный порог в классе дорогого жилья зафиксирован на уровне 4351 долл. за кв. м.

По данным специалистов компании, в июле, по сравнению с июнем т.г., на некоторые объекты зафиксировано незначительное снижение – на 2-3%. В большинстве же случаев динамика стоимости высшей ценовой категории практически не изменилась.

Как отметила генеральный директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА, в прошлом месяце наименьшие ценовые колебания были характерны для объектов, расположенных в дореволюционных домах, в которых проведена реконструкция, а также в новостройках в центре Киева.

«Следует отметить, что элитное жилье менее всего подвержено ценовым колебаниям в виду ограниченного предложения. Поэтому стоимость подобных объектов, скорее всего, не будет кардинально меняться до конца 2009 года», – считает эксперт.

В ходе исследования специалисты Park Lane проанализировали 2487 объектов высшей ценовой категории. Для изучения ситуации в данном сегменте жилья аналитики агентства отобрали 20% наиболее дорогих квартир, выставленных на продажу в июле 2009 года.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционирует 4 филиала компании, в которых работает 350 сотрудников.