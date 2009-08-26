Доллар и евро на межбанке растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4670/8,4945 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2695/0,2708, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1430/12,1745.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4330/32 (вторник - 1,4279/81).

Во вторник, 25 августа, Нацбанк вышел на рынок интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,8900/8,0000.