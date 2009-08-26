Доллар и евро на межбанке растут
11:40, 26 августа 2009Общество
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Рубль не отстает
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4670/8,4945 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2695/0,2708, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1430/12,1745.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4330/32 (вторник - 1,4279/81).
Во вторник, 25 августа, Нацбанк вышел на рынок интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,8900/8,0000.
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